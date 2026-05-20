বৃহস্পতিবার, ২১শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩রা জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
মে ২০, ২০২৬ ৭:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি এবং অবৈধভাবে লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের দায়ে এক ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ, বীজ ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন পণ্যের তদারকি করা হয়। এ সময় আনারুল অটো মোবাইল নামের প্রতিষ্ঠানে বেশি দামে সার বিক্রি এবং অবৈধভাবে লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়ায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, ওষুধ ও বীজ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা–২০২৬ অনুষ্ঠিত মুজিবনগরে বল্লভপুর...

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর সুজনের কমিটি গঠন

গাংনীতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিএনপির আলােচনা সভা

গাংনীতে ভিজিএফের চাউল বিতরণ নিয়ে উত্তপ্ত : পাল্টাপাল্টি...

মেহেরপুরে কাবাডি বালিকা প্রতিযোগিতায় আনন্দবাস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়...

মেহেরপুরে কাবাডি প্রতিযোগিতায় আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি চ্যাম্পিয়ন