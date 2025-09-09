মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে সাতক্ষীরা একাদশের জয়ী

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে সাতক্ষীরা একাদশ জয় লাভ করেছে।

মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় সাতক্ষীরা ৩ -০ গোলে উজলপুর যুব সংঘকে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে মিল্টন এবং সলেমান কিং ১টি করে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে মিটন ১ গোল করেন। বিজয়ী দলের মিল্টন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং রাসেল সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মইনুদ্দিন ময়না ও ২ নং ইউপি সদস্য সেলিম রেজা এবং কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আশরাফুল আলম উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।



