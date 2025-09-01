সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে কুষ্টিয়া ওয়ান্ডার্সের জয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ৯:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে কুষ্টিয়া ওয়ান্ডার্স জয় লাভ করেছে।

সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় কুষ্টিয়া ওয়ান্ডার্স ৩-০ গোলে হুদাপাড়া একাদশকে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে হাসান ও তামিম সরকার ১ টি করে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে হাসান আরো একটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। খেলায় বিজয়ী দলের হাসান ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং মিরাজ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে সহকারি কমিশনার ( ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।


