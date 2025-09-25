বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫ ৮:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা।

সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, গাংনী উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, জেলা কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সদর উপজেলার...

মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসলে নেমে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী...

গাংনীতে এবার ১৮টি মন্ডুপে দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে

আমদহে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৬ ও ৭ নম্বর...

আমদহ ইউনিয়নে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের...

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে গণঅভ্যুত্থন স্মরণে ফুটবল টুর্নামেন্ট