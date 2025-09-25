মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা।
সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, গাংনী উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, জেলা কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন প্রমুখ।