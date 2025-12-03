বুধবার, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেপ্তার

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রসিকপুর গ্রামে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাত আনুমানিক ০৩:০০ ঘটিকায় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের রসিকপুর গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়।।

উক্ত অভিযানে মো:নাহিদ হাসান রাজু(৩০) নামে এক জন ব্যক্তিকে নিজ বাড়ি থেকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৫ রাউন্ড লাইভ এ্যামোনিশন এবং ১টি ম্যাগাজিন সহ গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, এ্যামোনিশন, ম্যাগাজিন সহ সকালে মুজিবনগর থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।




