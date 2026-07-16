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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে ১১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ১৩৬টি মোবাইল ডিসপ্লেসহ আটক ১
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে ১১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ১৩৬টি মোবাইল ডিসপ্লেসহ আটক ১

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ১৬, ২০২৬ ৭:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ১৩৬টি মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় রাজা মিয়া (নামে) এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর এলাকার হরেণের বটতলা নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে পুলিশ। আটক রাজা মিয়া সোনাপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সেলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় রাজা মিয়ার কাছ থেকে ১১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং ১৩৬টি মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।




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