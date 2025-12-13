মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজ:
জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের উদ্যোগে মুজিবনগর কমপ্লেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বাঁশবাড়িয়া ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় ম্যাচটি টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি করা হয়।
টাইব্রেকারে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাবের পক্ষে শামীম, হিমেল, ফাইম ও বাদশা একটি করে গোল করেন। বাঁশবাড়িয়া ফুটবল একাদশের পক্ষে প্রদীপ, শাকিল ও টাইবু একটি করে গোল করেন।
হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাবের গোলরক্ষক সুমন টাইব্রেকারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কিক প্রতিহত করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার অর্জন করেন। একই দলের শামীম ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা এনসিপির সভাপতি শাকিল আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি আরিফ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা তামিম হোসেন, তারিকুল ইসলামসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।