মুজিবনগরে ‘৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের উদ্যোগে “মুজিবনগর ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট” উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর কমপ্লেক্স মাঠে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু শ্যামা।
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ান।
টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী খেলায় বলিয়ারপুর একাদশ ১–০ গোলে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাবকে পরাজিত করে জয়লাভ করে।