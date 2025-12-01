মুজিবনগর উপজেলার নতুন নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিলেন সাহারুল হুদা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নতুন নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে যোগদান করেছেন সাহারুল হুদা। সোমবার সকালে তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
৩৭তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা সাহারুল হুদা ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা। তিনি ২০০৫ সালে ময়মনসিংহ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ২০০৭ সালে ময়মনসিংহ কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরবর্তীতে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ২০১৬ সালে ইংরেজি বিষয়ে অনার্স এবং ২০১৭ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।
বিসিএসের মাধ্যমে তিনি সহকারী কমিশনার হিসেবে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি জীবন শুরু করেন। এরপর দিনাজপুরে সরকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখান থেকে পদোন্নতি পেয়ে তিনি মুজিবনগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান।
এক সন্তানের জনক সাহারুল হুদা বলেন, “সকলের সহযোগিতা নিয়ে মুজিবনগরের উন্নয়ন ও জনসেবায় সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা নিয়ে কাজ করতে চাই।”
নতুন ইউএনওর যোগদানে স্থানীয় প্রশাসনে নতুন গতির সঞ্চার হবে বলে আশা করছেন মুজিবনগরবাসী।