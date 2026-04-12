মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে এমপি তাজউদ্দিন খান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন।
রবিবার দুপুরে তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সার্বিক সেবার খোঁজখবর নেন।
পরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় এমপি তাজউদ্দিন খান চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে আন্তরিক ও সদাচরণ করার জন্য।
তিনি আরও বলেন, রোগীদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করলে স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে।