মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আর নেই

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫ ১২:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আব্দুল জলিল ইন্তেকাল করেছেন।( ইন্না—- রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

শনিবার সকাল ৮ টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে প্রথমে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল পরে ঢাকা রেফার করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের বাসিন্দা মরহুম আব্দুল জলিলের স্ত্রী দুই ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রহী রয়েছে।

মরহুমের মরদেহ গ্রামের বাড়ি আসার পর জানাযার সময় নির্ধারণ করা হবে।



