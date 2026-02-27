শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগর সরকারি শিশু পরিবারে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৬ ৭:২৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)-এ পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম জাকারিয়া, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা।
অতিথিবৃন্দ শিশু পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। পরে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত




