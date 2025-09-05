মুজিবনগর সীমান্তে ভারত থেকে পুশ-ইন, নারীসহ তিনজন আটক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্তে ভারত থেকে পুশ-ইন হয়ে আসা তিন নারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দারিয়াপুর সীমান্তের ১১২/৩ নম্বর মেইন পিলারের কাছ থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন—বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ভাইজোড়া গ্রামের আব্দুস সালামের স্ত্রী মমতা বেগম (৫৭), তার মেয়ে মাহিনুর (২৫) ও ময়না বেগম।
আটককৃতরা জানায়, দীর্ঘদিন ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের আটক করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। পরে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।