ড. নবীরুল ইসলাম বুলবুল
ইসলাম সত্য, সততা এবং ঈমানের ধারাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। তবে ইতিহাসে দেখা যায়, এমন ব্যক্তিরা আছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের চিহ্ন ধারণ করে, অথচ অন্তরে বিশ্বাসের অভাব ও স্বার্থপর মনোভাব লালন করে। এরা হলো মুনাফিক। মুনাফিকতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
মুনাফিকতার সমস্যা দুটি স্তরে দেখা যায়:
১. ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও ঈমানের ক্ষতি,
২. সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে।
কুরআন ও হাদীসে মুনাফিকতার ক্ষতি, চিহ্ন এবং প্রতিকার নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা এসেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এ বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নেতৃত্বে মুনাফিক ব্যক্তি দেশ ও জনগণের প্রকৃত হিতার্থের বিপরীত পথ নির্দেশ করতে পারে।
‘মুনাফিক’ শব্দটি এসেছে আরবি নিফাক (نفاق) থেকে, যার অর্থ হলো দ্বিমুখী আচরণ বা অন্তরের বিশ্বাসঘাতকতা। ইসলামী পরিভাষায় মুনাফিক হলো:
যে ব্যক্তি মুখে ঈমানের স্বীকারোক্তি করে, কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস লালন করে।
কুরআনে আল্লাহ বলেন—
“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছি’, অথচ তারা মোটেও মুমিন নয়।”
— সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৮
অর্থাৎ মুনাফিকতা কেবল আচার-আচরণের বৈপরীত্য নয়, বরং অন্তরের অস্থিরতা ও মিথ্যাচারও এর মূল কারণ। মুনাফিক মানুষের বাহ্যিক ঈমান কখনো বিশ্বাসের প্রতিফলন হয় না।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—
“মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন আছে: (এক) কথা বললে মিথ্যা বলে, (দুই) প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে, (তিন) আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।”
— সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম
একইসঙ্গে তিনি হাদীসে সতর্ক করেছেন—
“যে ব্যক্তি নামাজে অলসতা করে এবং মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে, সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত।”
— সহীহ মুসলিম
এই নির্দেশনা স্পষ্ট করে যে, মুনাফিকতা কেবল অন্তরের দুর্বলতা নয়, এটি ব্যক্তির আচরণ ও অভ্যাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়।
কুরআন ও হাদীসে মুনাফিকদের চিহ্নিত করার জন্য কয়েকটি মূল দিক নির্দেশ আছে। প্রতিটি দিককে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।
এক. দ্বিমুখী আচরণ ও মিথ্যাচার
মুনাফিকরা মানুষের সামনে এবং আল্লাহর সামনে ভিন্ন আচরণ করে। তারা যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বার্থপরতা ও মিথ্যা কথাকে পছন্দের পথ মনে করে।
“তারা নামাজে দাঁড়ায় অলসভাবে, লোক দেখানোর জন্য।”
— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪২
এখানে নামাজকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও নীতিগত অর্থ হলো—যে ব্যক্তি তার ধর্মীয় দায়িত্বকেও মানুষের প্রশংসা ও স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে, সে মুনাফিক।
দুই. বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও সত্য লুকানো
মুনাফিকরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তারা মানুষকে বিভক্ত করতে ষড়যন্ত্র করে।
“তারা তোমাদের শত্রু, তাই তাদের সাবধান হও।”
— সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ৪
এটি আমাদের শেখায় যে, মুনাফিকরা একমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য নয়, সমাজ ও সম্প্রদায়ের ক্ষতির জন্যও কাজ করে।
তিন. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা
মুনাফিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হলো তাদের কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং আমানত-প্রবাহে বিশ্বাসঘাতকতা করে।
“যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সে নিফাকের এক শাখা ধারণ করে।”
— সহীহ বুখারি
চার. অহংকার ও আত্মভোলা মনোভাব
মুনাফিকরা নিজের ভুল স্বীকার করতে অস্বীকার করে। তারা ভণ্ড ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে সামাজিক সম্মান ও প্রভাব অর্জন করতে চায়।
আখিরাত:
মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর নির্ধারিত হয়েছে।
“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে, এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।”
— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—
“মুনাফিকরা কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে থাকবে।”
— মুসনাদ আহমদ
দুনিয়া:
মুনাফিকদের আচরণের ফলে সমাজে বিভ্রান্তি, অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের সৃজন হয়। ব্যক্তিগতভাবে তারা আত্মিক শান্তি হারায় এবং সামাজিকভাবে তাদের দ্বারা প্রভাবিত সম্প্রদায়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
ইবনে কুদামা (আল-মুগনি, খণ্ড ১০) উল্লেখ করেছেন—
“মুনাফিক সেই ব্যক্তি যার অন্তরে ঈমানের বিরোধী মনোভাব আছে; তার আচরণ সমাজে বিভ্রান্তি ও দুঃশাসন সৃষ্টি করে।”
ইবনে আবিদীন (রদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫) বলেন—
“নিফাক এমন এক নৈতিক ব্যাধি, যা ন্যায় ও আমানতের ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়; যেখানে নিফাক প্রবেশ করে, সেখানে সত্যচেতনা বিদায় নেয়।”
ইমাম নববী (শরহ সহিহ মুসলিম, খণ্ড ১) বলেছেন—
“মুনাফিকির মূল কারণ হলো আত্মস্বার্থ; সে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে পার্থিব সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়।”
রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও আমানতের রক্ষা। কিন্তু রাজনৈতিক মুনাফিকরা—মুখে জনগণের সেবা ও ধর্মীয় আদর্শের কথা বলে, অন্তরে থাকে ক্ষমতালিপ্সা, স্বার্থপরতা ও প্রতারণা—এভাবে দেশের প্রকৃত হিত সাধন অসম্ভব হয়।
ইবনে কুদামা বলেন—
“রাজনীতির মাপকাঠি হলো ন্যায় ও আমানত; যেখানে নিফাক প্রবেশ করে, সেখানে ন্যায় ধ্বংস হয়।”
ইবনে আবিদীন মন্তব্য করেছেন—
“যে ব্যক্তি জনকল্যাণের নামে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে, সে ন্যায়ের পথে নয়, নিফাকের পথে।”
অতএব, রাজনৈতিক মুনাফিকরা রাষ্ট্র ও সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক।
সামাজিক প্রভাব
সত্য ও মিথ্যার সীমা অস্পষ্ট হয়
ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়
রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারায়
দেশ বিভাজন ও অস্থিতিশীলতার দিকে ধাবিত হয়
মুনাফিকি একটি অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক নৈতিক ব্যাধি। কুরআন ও হাদীস উভয়ই এদের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। একজন মুনাফিক ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য বিপজ্জনক। মুসলমানদের কর্তব্য হলো—
১. নিজেকে মুনাফিক বৈশিষ্ট্য থেকে রক্ষা করা,
২. সমাজে সত্য ও ন্যায়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা,
৩. নেতৃত্বে সততা, ঈমান ও আল্লাহভীতির পথচারি সমর্থন করা।
কুরআনুল কারিম:
১. আল-বাকারা, আয়াত ৮–২০ — মুনাফিকদের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত অবস্থা
২. আন-নিসা, আয়াত ১৪২, ১৪৫ — নামাজ, রিয়া ও সমাজে মুনাফিকির আচরণ
৩. আল-মুনাফিকুন, আয়াত ১–৮ — মুনাফিকদের চিত্রকরণ ও সতর্কবার্তা
৪. আল-বাকারা, আয়াত ২২৭ — নৈতিক দিক ও সতর্কতা
৫. আল-হুজুরাত, আয়াত ১২ — অসত্য বলার ও সন্দেহ এড়িয়ে চলার নির্দেশ
হাদীস:
১. সহীহ বুখারি, কিতাবুল আমানাত, হাদীস ৬৪৩৫ — মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস ১২১ — নামাজে অলসতা ও রিয়া
৩. মুসনাদ আহমদ — “মুনাফিকরা কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে থাকবে।”
ইসলামী আইন ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ:
১. ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, খণ্ড ১০ — মুনাফিকির সংজ্ঞা ও সামাজিক প্রভাব
২. ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫ — নিফাক ও ন্যায়, আমানতের ধ্বংস
৩. ইমাম নববী, শরহ সহিহ মুসলিম, খণ্ড ১ — রিয়া ও আত্মশুদ্ধির নৈতিক ব্যাখ্যা
৪. তাফসির ইবনে কাথীর, সূরা আল-মুনাফিকুন ও আন-নিসা — আয়াত বিশ্লেষণ
৫. আল-গায্জালী, ইহইয়া উলুমিদ্দীন — আত্মনিরীক্ষা ও মুনাফিকির নৈতিক শিক্ষা
তথ্য সূত্র: লেখকের নিজস্ব ফেসবুক পেইজ থেকে সংগৃহিত