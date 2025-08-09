শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেধার স্বীকৃতি—মেহেরপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৭:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আমরা সবাই এক হব, আলোকিত সমাজ গড়বো” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত, উচ্চশিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী এবং বিশেষ কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার সকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইনজামামুল হক তুষারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন সাব্বির আহমেদ, এহসান মজিদ মোস্তফা, নাজিম আহমেদ সেন্টু, শিউলি ইয়াসমিন, আয়েশা আদৃতা বিনতে রুশি তিথি, তারিক আজিজ, হাসানুর রহমান প্রমুখ। পরে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।


