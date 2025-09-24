মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেয়েদের ফুটবলে সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
বুধবার দুপুরে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টাইব্রেকারে ২-১ গোলে তারা আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।
নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে খাদিজাতুল কোবরা ও সুবর্ণা একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে আমঝুপির লামিয়া দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন।