বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেয়েদের ফুটবলে সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

বুধবার দুপুরে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টাইব্রেকারে ২-১ গোলে তারা আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে খাদিজাতুল কোবরা ও সুবর্ণা একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে আমঝুপির লামিয়া দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের সাথে সুধী সমাবেশে মতবিনিময়

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ

বুড়িপোতায় তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবল

মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে যাদুখালি স্কুল এন্ড...

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় একজনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড