মেহেরপুরের আমঝুপি নূরাণী ও হাফিজীয়া মাদরাসায় অভিভাবক সমাবেশ

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫ ৭:০৪ অপরাহ্ণ

শহিদুল ইলাম, আমঝুপি :

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি নূরাণী ও হাফিজীয়া মাদরাসায় অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় মাদরাসা প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মদরাসার প্রধান শিক্ষক ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় অভিভাবক সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন হাজী মোঃ শামসুল হুদা শিশির। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেম জহুরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলন নুরুল ইসলাম মির, সাহাদুল ইসলাম কানায়, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রিয়া শিক্ষক শরীফ উদ্দিন, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের আলহাজ্ব বশির আহম্মেদ এবং সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাদরাসার সহ-সভাপতি আসাদুজ্জামান লিটন, নুরুল ইসলাম এবং মাদরাসার সকল শিক্ষকবৃন্দ।

সমাবেশ শেষে মাদরাসা কতৃক ৫ জন হাফেজকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৫ জন হাফেজ হলেন, হাফেজ মোঃ আলভি, হাফেজ মোঃ লিমন, হাফেজ মোঃ সোলাইমান, হাফেজ মোঃ আব্দুর সামাদ ও হাফেজ মোঃ আবির।

পুরস্কার বিতরণ শেষে সকল হাফেজদের জন্য বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।



