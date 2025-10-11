শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের আলোচিত অনলাইন জুয়া চক্রের দুই এজেন্ট গ্রেফতার

অক্টোবর ১১, ২০২৫ ১০:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের আলোচিত অনলাইন জুয়া চক্রের শীর্ষ দুই এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপু ও মুছাইদ আলম (ক্যামেল)কে গ্রেফতার করেছে সাতক্ষীরার জেলা পুলিশ।

গ্রেফতারের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সদর থানা পুলিশের যৌথ টিম খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালানোর পর অনলাইন জুয়ার সঙ্গে যুক্ত এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত মুর্শিদ আলম লিপু মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জিনারুল ইসলামের ছেলে এবং মুছাইদ আলম ওরফে ক্যামেল সদর উপজেলার খন্দকার পাড়ার মাসুদুল আলমের ছেলে। তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মুরশিদ আলম লিপুর নামে পূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিএমপি’র পল্টন থানায় ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/২৫(২)/৩০(২)/৩১(২)/৩৫(২) ধরাতে দায়েরকৃত এবং এফআইআর নং-৩৭/৫৭৩।



