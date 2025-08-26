মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে এবং সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানসহ মোট ২৫ জনকে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।
শপথ গ্রহণের দিন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য তাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন।
অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মরহুম অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদের যোগ্য উত্তরসূরি।
প্রসঙ্গত, অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানই মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যিনি বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন।