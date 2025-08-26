মঙ্গলবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৬, ২০২৫ ১০:৪৯ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে এবং সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানসহ মোট ২৫ জনকে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।

শপথ গ্রহণের দিন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য তাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন।

অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মরহুম অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদের যোগ্য উত্তরসূরি।

প্রসঙ্গত, অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানই মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যিনি বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান শুরু: এসপি

মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকার...

মেহেরপুরে নতুন জেলা প্রশাসক

গাংনীতে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির চেষ্টা : ভ্রাম্যমাণ...

মেহেরপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে নুর ইসলামের সংবাদ...

মেহেরপুরে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড পর্নোগ্রাফি মামলায় ৬ আসামির...