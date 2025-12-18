মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে দেড় কেজি গাঁজাসহ মোঃ তাপস ইসলাম (৪১) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি বাজারপাড়া এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেফতার তাপস ইসলাম কাথুলী গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের নেতৃত্বে একটি দল কাথুলি বাজারপাড়ায় তাপসের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় তার ঘরে রাখা একটি সিলভারের কলসের ভেতর পলিথিনে মোড়ানো ১ কেজি ৫শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।