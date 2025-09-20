মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলের খবর

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে টেংরামারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল নিজ নিজ খেলায় জয়লাভ করেছে।
শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত খেলায় টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে কাজী কুদরুতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে,আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এবং কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।