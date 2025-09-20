শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলের খবর

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫ ২:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে টেংরামারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল নিজ নিজ খেলায় জয়লাভ করেছে।

শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত খেলায় টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে কাজী কুদরুতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে,আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এবং কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

 



