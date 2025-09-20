মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক ও মোমিনপুর জয়ী

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিজ নিজ খেলায় জয়লাভ করেছে।
শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে রাজনগর দাখিল মাদ্রাসাকে এবং মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।