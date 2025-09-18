বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলের খবর

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা, বরশিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ নিজ নিজ খেলায় জয়লাভ করেছে।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত খেলায় রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা ১-০ গোলে শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে, বরশিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে আশরাফপুর মাদ্রাসাকে,মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে চকশ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে নতুন দরবেশপুর মাদ্রাসাকে এবং জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।



