মেহেরপুরের চাঁদবিলে পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিলে পানিতে ডুবে মনোয়ারা খাতুন (৬৫) নামের তিন সন্তানের এক জননির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরের দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
নিহত মনোয়ারা খাতুন চাঁদবিল গ্রামের মুন্তাজ আলীর স্ত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে তিনি প্রতিবেশী ইয়াজুলের স্ত্রী আজিরা খাতুনের সঙ্গে চাঁদবিলে গোসল করতে নামেন। গোসল করার এক পর্যায়ে তিনি অসাবধানতাবশত পানিতে ডুবে যান।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।