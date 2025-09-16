মঙ্গলবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের জাঈমুল জাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক

সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৫ ৫:৪৩ অপরাহ্ণ

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাকসু) হল সংসদ নির্বাচনে ১০ নং হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের ছেলে জাঈমুল হাসান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী এবং মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মিজানুর রহমানের ছেলে।

নির্বাচনে জাঈমুল হাসান হল সংসদের সবচেয়ে বেশি ২১৫টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির-ছাত্রদলের প্রার্থী শাহিন আলম ১১২টি ভোট পেয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাঈমুল হাসান বলেন, “ভবিষ্যতে রাজনীতি করার পরিকল্পনা এখনও করিনি। সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চাই। তাদের অধিকার আদায়ে লড়াই করতে চাই। রাজনীতি করব কিনা, সেটা ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেব।”

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীর স্বার্থে ভোট দিয়ে জাঈমুল হাসানকে বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী করেছেন।



