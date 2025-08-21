বৃহস্পতিবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের আমঝুপি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় পরিদর্শন

আগস্ট ২১, ২০২৫ ৮:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বিদ্যালয়টি ঘুরে দেখেন এবং নবম শ্রেণির একটি ক্লাস নেন।

পরে জেলা প্রশাসক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, শৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দিকনির্দেশনা দেন তিনি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী, সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবীর, জুনায়েদ ইসলাম প্রমুখ।


