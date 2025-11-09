মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক বদলি

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে বদলি করা হয়েছে। রোববার বিকেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
একই প্রজ্ঞাপনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব লুৎফুন নাহারকে মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম চলতি বছরের ৩১ আগস্ট মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তার অল্প সময়ের মধ্যেই এই বদলি হলো।
সরকার সম্প্রতি দেশের ২৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে। এর মধ্যে শনিবার রাতে ১৫ জেলায় এবং রোববার আরও ১৪ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ জেলা প্রশাসকের দায়িত্বে বড় ধরনের এই রদবদল করা হলো। নির্বাচনে জেলা প্রশাসকরাই রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।