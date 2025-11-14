শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক পুনর্নিয়োগে নতুন পরিবর্তন

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৪, ২০২৫ ৯:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে আবারও পরিবর্তন আনা হয়েছে। মাত্র চার দিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব লুৎফুন নাহারকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও তার পরিবর্তে নতুন করে ড. সৈয়দ এনামুল কবিরকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়। তবে লুৎফুন নাহারের বিষয়ে ওই প্রজ্ঞাপনে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

ড. সৈয়দ এনামুল কবির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার একান্ত সচিব (উপসচিব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখান থেকে তাকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।




