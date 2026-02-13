শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের দুই আসনে তিন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৭:২৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসনে তিনজন প্রার্থী তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রদত্ত মোট ভোটের এক অষ্টমাংশের (৮ ভাগের ১ ভাগ) কম ভোট পেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদ পেয়েছেন মাত্র ১ হাজার ৩৯০ ভোট।

এছাড়া বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান পেয়েছেন ৭৮১ ভোট।

প্রদত্ত ভোটের তুলনায় তাদের প্রাপ্ত ভোট এক অষ্টমাংশের কম হওয়ায় এ দুই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

মেহেরপুর-২ আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বাকি পেয়েছেন ১ হাজার ৮২৫ ভোট।

এ আসনেও প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশের কম ভোট পাওয়ায় তার জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

নিয়ম অনুযায়ী, মেহেরপুর-১ আসনে দুইজন এবং মেহেরপুর-২ আসনে একজন প্রার্থী তাদের জামানত হারাচ্ছেন।




