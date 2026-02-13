মেহেরপুরের দুই আসনে তিন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

মেহেরপুর নিউজঃ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসনে তিনজন প্রার্থী তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রদত্ত মোট ভোটের এক অষ্টমাংশের (৮ ভাগের ১ ভাগ) কম ভোট পেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।
মেহেরপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদ পেয়েছেন মাত্র ১ হাজার ৩৯০ ভোট।
এছাড়া বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান পেয়েছেন ৭৮১ ভোট।
প্রদত্ত ভোটের তুলনায় তাদের প্রাপ্ত ভোট এক অষ্টমাংশের কম হওয়ায় এ দুই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।
মেহেরপুর-২ আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বাকি পেয়েছেন ১ হাজার ৮২৫ ভোট।
এ আসনেও প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশের কম ভোট পাওয়ায় তার জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।
নিয়ম অনুযায়ী, মেহেরপুর-১ আসনে দুইজন এবং মেহেরপুর-২ আসনে একজন প্রার্থী তাদের জামানত হারাচ্ছেন।