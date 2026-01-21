মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর নিউজ:
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্রার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতীক তুলে দেন।
মেহেরপুর-১ আসনে চারজন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনকে ধানের শীষ, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দলীয় প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানকে দাঁড়িপাল্লা, জাতীয় পার্টির মনোনীত দলীয় প্রার্থী আব্দুল হামিদকে লাঙ্গল এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত দলীয় প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানকে কাস্তে প্রতীক প্রদান করা হয়।
অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে তিনজন প্রার্থীর মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। বিএনপির মনোনীত দলীয় প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনকে ধানের শীষ, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদাকে দাঁড়িপাল্লা এবং জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বাকীকে লাঙ্গল প্রতীক প্রদান করা হয়।
প্রতীক বরাদ্দ শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জান্নাতে খাতুন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।