মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের দায়িত্ব গ্রহণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ড. সৈয়দ এনামুল কবির। মঙ্গলবার সকালে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
দায়িত্ব নেওয়ার পর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করেন। এ সময় কোর্ট পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। তিনি সালাম গ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, আবির আনসারী, হাবিবুর রহমান, খাদিজা আক্তার প্রমুখ।