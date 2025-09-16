মঙ্গলবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৫ ৫:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ শুভেচ্ছা প্রদানের আয়োজন করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি সানোয়ার হোসেন সানু এবং সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য সহকারীদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের জাঈমুল জাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক

মেহেরপুরে অভিযান: আমঝুপি কাজলা নদী থেকে চায়না দুয়ারী...

মেহেরপুরে বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করলেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অপহরণ, বাঁশবাড়িয়া থেকে...

মেহেরপুর সদর উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল ও ভলিবল...