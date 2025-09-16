মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ শুভেচ্ছা প্রদানের আয়োজন করা হয়।
ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি সানোয়ার হোসেন সানু এবং সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।