মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সঙ্গে জেলার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। তিনি বলেন, মেহেরপুরের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে প্রশাসন ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বচ্ছ যোগাযোগ বজায় রাখার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।
এছাড়া সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আজম, তুহিন অরণ্য, মিজানুর রহমান, ফজলুল হক মন্টুসহ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় মেহেরপুরের সার্বিক উন্নয়নে সাংবাদিকদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন জেলা প্রশাসক।