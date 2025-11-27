মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সদর উপজেলার মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরকে বরণ ও তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনরা অংশ নেন।
সভাটি পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া হাসান ঝুরকা এবং সভার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির মেহেরপুরের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সবাইকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানান।
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন—জেলা বিএনপির নেতা হাফিজুর রহমান হাফি, জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফয়জুল কবীর, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন—উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার, শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রিতা পারভীন, আমদাহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।
সভায় জেলা প্রশাসক মেহেরপুরের উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।