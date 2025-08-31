মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইন মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিদায়ী পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, টিআই ইসমাইল হোসেনসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
বিদায়ী পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম তার প্রায় এক বছরের দায়িত্বকালীন সময়ে স্মৃতি বিজড়িত নানা ঘটনা, সাহসী পদক্ষেপ, অধস্তন পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ, ছুটি এবং সর্বোপরি মেহেরপুর জেলার আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।