মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়ন ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণ

রবিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়ন ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৫ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বারাদি মাঠের ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন, রানারআপ ও সেরা খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় বারাদি মাঠে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউপি সচিব আজিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, রিপন আলী, বাবু মিয়া, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু এবং জেলা ফুটবল দলের প্রশিক্ষক আব্দুল মালেক প্রমুখ।



