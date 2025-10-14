মঙ্গলবার, ১৪ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুন্সি সাখাওয়াত হোসেনের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৪, ২০২৫ ১১:০২ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মরহুম মুন্সি সাখাওয়াত হোসেনের আজ ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৯৬ সালের এই দিনে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

মরহুম মুন্সি সাখাওয়াত হোসেন মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষা ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান এলাকার মানুষের মনে এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার পারিবারিকভাবে দিনটি পালন করা হবে বলে জানা গেছে। মরহুমের একমাত্র পুত্র আক্তার ইমাম হোসেন রূপক জানান, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও দিনটি পারিবারিকভাবে পালন করা হবে।



