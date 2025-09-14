মেহেরপুরের শাহী আল সাদাত সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ পেলেন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার তরুণ শাহী আল সাদাত মর্যাদাপূর্ণ সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ ভূষিত হয়েছেন। মানবাধিকারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করে সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরাম।
বর্তমানে সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহী আল সাদাত স্কুলশিক্ষক শফিকুল ইসলাম ও মোছা: সুরাইয়া আক্তারের ছেলে। কলেজ জীবন শুরু করার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় এই আন্তর্জাতিক অর্জন তাঁকে নতুন অনুপ্রেরণা দিয়েছে। পুরস্কার গ্রহণকালে তিনি এ অর্জন উৎসর্গ করেন তাঁর পিতা শফিকুল ইসলামকে, যিনি তাঁর প্রেরণা ও দিকনির্দেশনার প্রধান উৎস।
এর আগে শাহী আল সাদাত একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারসহ মোট ৭টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছেন। শুধু বাংলাদেশ নয় আরও সাতটি দেশের পুরস্কারপ্রাপ্তরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এবারের স্বীকৃতি তাঁর জীবনের এক বিশেষ মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
রবিবার বিকেলে ঢাকার সেগুনবাগিচায় কচি-কাচার মেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ফয়সাল মাহমুদ ফাইজী। সভাপতিত্ব করেন সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরামের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শেখ মো. আমির হামজা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইবিএআইএস বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ও ট্রেজারার প্রফেসর মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ জকরিয়া, অর্থ মন্ত্রণালয় সাবেক অতিরিক্ত সচিব পীরজাদা শহীদুল হারুন, এটিএন বাংলা উপদেষ্টা (ইভেন্টস),তাশিক আহমেদ, সেন্টার ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নির্বাহী পরিচালক ড. মো. আব্দুল ওয়াহাব, রোহিঙ্গা রিপ্যাট্রিয়েশন স্ট্রাগল কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল, এম. গফুর উদ্দিন চৌধুরী রাষ্ট্রিকা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান নেপালের প্রেসিডেন্ট ঋশভ দেব গিমরে, কলকাতা কাজী নজরুল গবেষক ড. দীপা দাস।