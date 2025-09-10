বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরের শোলমারি মাঠ থেকে অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫ ৮:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি মাঠ থেকে এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার বিকেলে শোলমারি গোরস্থানের পাশে মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় কৃষকরা বিজিবিকে খবর দেন।

স্থানীয়রা জানান, গত দুই-তিন দিন ধরে ওই বৃদ্ধকে গ্রামে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তবে কেউ খাবার দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। ধারণা করা হচ্ছে, না খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পরে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে পাঠায়। সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিন জানান, মৃতদেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

স্থানীয়দের ধারণা, সীমান্তবর্তী ভারত থেকে বিএসএফ ঠেলে পাঠানো কোনো মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মরদেহ হতে পারে এটি।



