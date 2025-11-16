মেহেরপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল শিক্ষক নিহত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তোফাজ্জল বিশ্বাস (৬০) নামের এক স্কুল শিক্ষক নিহত হয়েছে। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর এলাকায় এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তোফাজ্জল বিশ্বাস দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দলিয়ারপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে তিনি স্কুল শেষ করে দরবেশপুর এলাকায় ব্যবসার টাকা আদায় করতে একটি গোডাউনে যান। পরে সেখানে টাকা আদায় শেষ করে আরেকটি জায়গায় যাওয়ার সময় মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন, এ সময় চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাকে সজরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।
এ সময় তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।
মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজন শিক্ষক নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ট্রাকটি ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেছে, তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।