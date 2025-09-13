মেহেরপুরের সাবেক জামায়াত নেতা হত্যা মামলয় সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেপ্তার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের সাবেক জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক ডিআইজি ও মেহেরপুরের সাবেক পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার রাতে রাজধানীর ইস্কাটনে নিজের বাসার পাশের একটি বাসায় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে তাকে মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
ডিবি জানায়, নাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা চলমান রয়েছে। সেই মামলায় আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হবে।
নাহিদুল ইসলাম একসময় মেহেরপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় জেলা জামায়াতে ইসলামের সাবেক আমির আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। আলোচিত এ ঘটনায় তাকে মূল আসামি করা হয়।
গত ২৮ জুলাই সরকার নাহিদুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায়। তিনি বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের ১৮তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন।