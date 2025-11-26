বুধবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গণসমাবেশ ও দোয়া

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গণসমাবেশ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকালে ড. শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এ এম কে খাইরুল বাশার, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, ছাত্রদলের সভাপতি সেনজির আহমেদ।




