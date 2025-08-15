মেহেরপুরের ৫১ হাজার মার্কিন ডলার সহ আটক-১

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তী আনন্দবাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫১ হাজার মার্কিন ডলারসহ এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে ফাশিতলা নামক স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।
চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পারেন, আনন্দবাস বিওপি’র আওতাধীন সীমান্ত এলাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ ইউএস ডলার পাচার করা হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অধিনায়কের নির্দেশনায় আনন্দবাস বিওপির এডি মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল আনন্দবাস বিওপি এলাকার সীমান্ত মেইন পিলার ৯৯ থেকে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এলাকায় অগ্রিম অবস্থান নেয়।
দুপুর আনুমানিক ১২টা নাগাদ শুন্য লাইন এলাকা থেকে একটি ঘাসের বস্তা নিয়ে বাইসাইকেলে করে আসা এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে থামার নির্দেশ দেন। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে টহল দল তাকে ধাওয়া করে আটক করে। পরে তার সঙ্গে থাকা ঘাসের বস্তাটি তল্লাশি চালিয়ে অভিনব কৌশলে লুকানো পাঁচটি প্যাকেটের ভেতর থেকে কালো স্কচটেপ মোড়ানো অবস্থায় ৫১ হাজার মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়। এ সময় আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বাইসাইকেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত ডলার ও অন্যান্য সামগ্রীর আনুমানিক বাজার মূল্য বাংলাদেশী ৬১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৪০ টাকা। বিজিবি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, ওই ডলারগুলো সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল।
এ ঘটনায় নায়েব সুবেদার মো. হারুন অর রশিদ বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত ডলার আদালতের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।