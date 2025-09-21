রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয় ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল সেমিফাইনালে
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয় ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল সেমিফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ৯:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল সদর উপজেলা পর্যায়ের সেমিফাইনালে উঠেছে।

রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ১-০ গোলে বরশিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের অপর কোয়াটার ফাইনাল খেলায় কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ভবনে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক আহত

মেহেরপুরে নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা যোগদান

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে মাগুরার জয়

মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে জাদুখালী ও আশরাফপুর...

মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত