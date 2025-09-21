মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয় ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল সেমিফাইনালে

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল সদর উপজেলা পর্যায়ের সেমিফাইনালে উঠেছে।
রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ১-০ গোলে বরশিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের অপর কোয়াটার ফাইনাল খেলায় কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।