মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে গরুর মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে একটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে রাজাপুর গ্রামের হারানের ছেলে ফজলুর রহমানের বাড়িতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় ফজলুর রহমান তার গোয়ালঘরে মশা তাড়ানোর জন্য একটি কয়েল জ্বালিয়ে রাখেন। রাত আনুমানিক দুইটার দিকে ওই মশার কয়েল থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোয়ালঘরটিতে।
অগ্নিকাণ্ডে গোয়ালঘরে থাকা একটি গরু পুড়ে মারা যায় এবং গোয়ালঘরটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়।
খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে রওনা হলেও তাদের পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।