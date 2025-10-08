মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ঘর ও মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই, ক্ষয়ক্ষতি দুই লক্ষাধিক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে একটি ঘর ও একটি মোটরসাইকেল সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে মহসিন আলীর ছেলে রফিকুল ইসলামের বাড়িতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে রফিকুল ইসলামের রান্নাঘরের সামনে থাকা একটি ঘরে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। প্রথমে ধোঁয়া ও শিখা দেখে বাড়ির লোকজন চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘরটিতে থাকা একটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়।
খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আগুনের সূত্রপাতের কারণ এখনো জানা যায়নি।