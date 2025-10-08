বুধবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ঘর ও মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই, ক্ষয়ক্ষতি দুই লক্ষাধিক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ঘর ও মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই, ক্ষয়ক্ষতি দুই লক্ষাধিক

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৮, ২০২৫ ৭:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে একটি ঘর ও একটি মোটরসাইকেল সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার দিবাগত  মধ্যরাতে মহসিন আলীর ছেলে রফিকুল ইসলামের বাড়িতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে রফিকুল ইসলামের রান্নাঘরের সামনে থাকা একটি ঘরে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। প্রথমে ধোঁয়া ও শিখা দেখে বাড়ির লোকজন চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘরটিতে থাকা একটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আগুনের সূত্রপাতের কারণ এখনো জানা যায়নি।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করলেন...

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের দাপুটে...

মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা...

গাংনীতে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অভিযোগে ‘মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স’কে...

মেহেরপুরে চুরির অপবাদে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রকে পিটিয়ে আহত,...

মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন