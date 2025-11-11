মেহেরপুরে অটোচালককে অজ্ঞান করে ইজিবাইক ছিনতাইয়ের চেষ্টা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে ফেরদৌস আলী (৩০) নামের এক ইজিবাইক চালককে চেতনানাশক ওষুধ মেশানো আখের রস খাইয়ে অজ্ঞান করে ইজিবাইক ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে তারা ইজিবাইকটি নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় ফেরদৌস আলীকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
অচেতন অবস্থায় থাকা ফেরদৌস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের রবকুল মেম্বারের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফেরদৌস জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে তার ইজিবাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি যাত্রী সেজে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে এবং একপর্যায়ে তাকে আখের রস পান করায়। রসে চেতনানাশক ওষুধ মেশানো ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রস পান করার পর ফেরদৌস অসুস্থ বোধ করলে কোর্ট এলাকার একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসেন এবং দোকানদারকে ঘটনাটি জানান। সতর্কতার অংশ হিসেবে তিনি ইজিবাইকের চাবিটি দোকানদারের কাছে দিয়ে রাখেন।
এদিকে বিষয়টি টের পেয়ে দুর্বৃত্তরা কৌশলে স্থান ত্যাগ করে। পরে ফেরদৌসের পরিবার খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।