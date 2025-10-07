মেহেরপুরে অতিথিদের সম্মানে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুর নিউজ:
হংকংয়ের লুট্জ এন্ড হেড্ডা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট–এর অতিথিদের সম্মানে মেহেরপুরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে জীবন মেলা একাডেমি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউটের ছাত্রীরা সংগীত, নৃত্য ও নাটিকা পরিবেশন করে অতিথিদের মুগ্ধ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লুট্জ এন্ড হেড্ডা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মি. লুট্জ মিশেল ফ্রা, মিস. হেডউইগ মি. ক্রিসটোফার পিটার ল্যাভেনডার, মি. রেনে জোসেফ হোডেল, ডা. রেজাউল হক, ডা. এস.এম. আকবর, মিস. আশা মেহেরিন আমিন, মি. কাইছার তমিজ আমিন, ডা. হাসিব মাহমুদ, ডা. মো. শাহীন, মো. মনজুরুল ইসলাম এবং ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
অতিথিরা শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা উপভোগ করেন এবং তাঁদের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের সম্মানে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।