মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান শুরু: এসপি

আগস্ট ২৫, ২০২৫ ৬:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে জেলা পুলিশ। যদি কারো মোবাইল ফোনে অনলাইন ক্যাসিনোর কোনো অ্যাপ পাওয়া যায়, সেটিই গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মাকসুদা আখতার খানম।

তিনি বলেন, “পুলিশ কাউকে ছাড় দেবে না। যদি কারো মোবাইল থেকে অনলাইন ক্যাসিনো খেলার অ্যাপ উদ্ধার হয়, তবে তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হবে। বিচার শেষে তিনি দুই বছরের কারাদণ্ড, এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।”

এসপি আরও বলেন, “আজ থেকে মেহেরপুর জেলায় অনলাইন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান চালানো হবে। তাই যার যার মোবাইল থেকে অবিলম্বে এ ধরনের অ্যাপ মুছে ফেলতে হবে।”

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে আয়োজিত কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার বলেন, “অনলাইন ক্যাসিনো তরুণ সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাই সমাজ থেকে এ অপসংস্কৃতি দূর করতে পুলিশ ছাড়াও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।”


