মঙ্গলবার, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে অনলাইন জুয়াড়ি দেলোয়ার হোসেন দিপুসহ তিনজন গ্রেফতার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়াড়ি দেলোয়ার হোসেন দিপুসহ তিনজন গ্রেফতার

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৪, ২০২৫ ৭:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়াড়ি মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিপু ও সুমনসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলো মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার টঙ্গী উপরপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিপু (৪০),সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের রেজাউল খন্দকারের ছেলে মোঃ সুমন আলী (৩৮), গোপালপুর মাছপাড়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোঃ সাকিবুল ইসলাম (২৩)।

সোমবার বিকালের দিকে মুজিবনগর উপজেলার মেহেরপুর-আটকবরগামী পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে তাদের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের হেফাজত হতে পাঁচটি মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ব্যাংকের চারটি এটিএম কার্ড, দুটি পেনড্রাইভ ও একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গ্রামের সহজ-সরল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকদের অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে অনলাইনে জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করার কথা স্বীকার করেছে। তারা নিজেরাও দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে জুয়া খেলার প্লাটফর্ম পরিচালনা করে আসছে এবং জুয়া খেলায় আসক্ত।

গ্রেফতারকৃত মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিপুর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় একাধিক মামলা এবং মোঃ সুমন আলীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা বিচারাধীণ রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে অভিনব কৌশলে টাকা চুরি চেষ্টা, চোর ঝন্টু...

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর ও রামদাসপুর...

গাংনীতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ-ভাঙচুর

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে...

গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পথসভা